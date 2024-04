L’Inter batte il Milan ed è “Campione dìItalia. La vittoria nel derby significa 20esimo scudetto e vale la 2^ stella

L’Inter è campione d’Italia e a Milano . è festa grande. Fino a notte fonda oltre 15mila tifosi nerazzurri esultanti , nonostante la pioggia, si sono radunati in piazza Duomo con bandiere, fumogeni e slogan per festeggiare la 20esima stella

L’Inter di Simone Inzaghi batte 2-1 il Milan e con cinque giornate di anticipo è campione d’Italia: il ventesimo scudetto della storia neroazzurra vale la seconda stella sulla maglia. A decidere il derby le reti di Acerbi al 18′ del primo tempo e di Thuram al 4′ della ripresa; al 35′ il Milan accorcia le distanze con Tomori. In classifica l’Inter ora ha 86 punti, 17 in più del Milan, che danno la certezza matematica con 5 giornata d’anticipo della vittoria.

“Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. “Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento”.

I GOL

Al 18′ rete di Acerbi! Corner di Dimarco verso il primo palo dove Pavard spizza di testa verso il secondo: stacca tutto solo Acerbi, che di testa batte Maignan verso il palo di destra. Milan-INTER 0-1!

Al 49′ rete di Thuram! Lancio lungo di Bastoni verso Thuram, il quale difende bene il pallone, poi si accentra lungo la linea dell’area di rigore: destro rasoterra verso l’angolino di sinistra, con Maignan che non ci arriva. Milan-INTER 0-2!

All’80’ rete di Tomori! Corner battuto corto dal Milan con la palla che termina al limite dell’area per Chuckwueze, il quale crossa verso il secondo palo in zona Leao: il portoghese fa sponda al centro per Gabbia che di testa trova una respinta miracolosa di Sommer, aiutato anche dal palo. Il portiere svizzero non può nulla poi sul tap-in di Tomori a porta vuota. MILAN-Inter 1-2!