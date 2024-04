La Basilicata resta al centrodestra, Vito Bardi vince e si riconferma. Il campo largo non sfonda

Vito Bardi del centrodestra vince con il 56,51% e si conferma presidente della Basilicata staccando lo sfidante Piero Marrese che si ferma al 42,3%

Poco dopo le 20 di ieri sera, Vito Bardi candidato dal centrodestra, più Italia viva e Azione, dichiara la vittoria: “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo – fa sapere tramite nota – si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione”.

Dopo cinque ore sono state scrutinate solo un quarto delle sezioni, ma sono sufficienti al centrodestra per avere la certezza della vittoria di Bardi. Poco dopo anche lo sfidante con una telefonata di congratulazioni ammette la sconfitta e fa i complimenti al vincitore e alla presidente del Consiglio Giorgia Melonià

La premier ringrazia “di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche” e aggiunge: “La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno”. Grande la soddisfazione di Forza Italia con il segretario e vicepremier Antonio Tajani che esulta sui social: “Ha vinto il candidato di Forza Italia.

Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni”.L’affluenza è in calo e non raggiunge la metà degli aventi diritto (49,8%). Alle 2 del mattino, a spoglio pressoché ultimato (672 sezioni su 682), il conteggio dei voti dice 56,51% per il governatore uscente contro 42,3% per Marrese, Fratelli d’Italia raggiunge il 17,27% ed è primo partito nella Regione, seguita dal Pd al 14% e da Forza Italia al 13%, mentre il M5S si ferma intorno al 7,6%.

Nel centrodestra il commento più freddo arriva dalla Lega che finisce con il 7,73%, appena sopra Azione, al 7,57%. Fonti del Carroccio si limitano a parlare di un “ennesimo largo successo del centrodestra unito”, mentre Carlo Calenda assicura di non avere “nessun senso di colpa” per aver fatto vincere il centrodestra in Basilicata e si toglie un sassolino dalla scarpa: “Noi siamo un partito repubblicano – afferma intervistato su Rete4 – poi in Basilicata la questione non c’è posta proprio perché c’è stato il veto di Conte nei nostri confronti e Bardi ha ben governato ed è un moderato e un popolare europeista”. Dal canto suo il leader di Italia viva Matteo Renzi esprime “grande soddisfazione” e ricorda di essere stato “il primo a sostenere Vito Bardi anche in virtù di un’antica amicizia”.