Ucraina. Allarme aereo in alcune regioni: raid su Kiev e Odessa: Esplosioni a Kharkiv: colpiti i ripetitori televisivi

L’Aeronautica militare ucraina ha annunciato che è stato dichiarato un allarme aereo in alcune regioni del Paese

Lo riporta l’Ukrainska Pravda, precisando che le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 dei 16 droni di tipo Shahed che la Russia ha lanciato durante la notte contro il territorio del paese. A riferirlo è stata questa mattina l’aeronautica militare

l’Aeronautica militare, citata dal Kyiv, ha segnalato un missile a Kremenchuk Independent. Quattro minuti dopo l’allerta lanciata per un attacco aereo russo, il sindaco di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, ha riferito che si potevano sentire esplosioni in città e sono stati colpiti i ripetitori della televisione che hanno provocato interruzioni del segnale.

A Kiev intorno alle 3:35 ora locale, sono state udite diverse esplosioni. Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, ha affermato che le forze di difesa antiaerea dell’Ucraina affermano di aver abbattuto tutti gli obiettivi in arrivo lanciati stanotte dalle forze russe per attaccare la capitale Kiev. E’ scattato un “allarme antiaereo notturno” in città “legato alla minaccia di droni lanciati dalla regione russa di Kursk, che hanno volato attraverso le oblast di Sumy e Cherkasy prima di avvicinarsi a Kiev da sudovest”, spiega l’amministrazione militare della città citata dai media locali. Al momento non si registrano danni o vittime nella capitale ucraina.

Attacco russo nella notte anche su Odessa, dove almeno nove persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, e le Forze di difesa Sud, secondo quanto riportato da Rbk-Ucraina. Tra i feriti ci sarebbero anche quattro bambini e due di loro sarebbero neonati, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito.

I droni russi sono stati lanciati da Capo Chauda, in Crimea, e dall’oblast di Kursk, che confina con l’Ucraina. La Russia ha anche lanciato due missili balistici Iskander-M dalla regione di Belgorod. I droni sono stati intercettati su Mykolaiv, Odessa, Kiev e Cherkasy.