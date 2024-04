Guerra ucraina. Forze Russe conquistano Ocheretino nel Donetsk: “Militari ucraini ritirati a sud, hanno abbandonato le posizioni”

Nuova conquista strategica per le forze russe la cui avanzata appare schiacciante, anche se il Ministero della Difesa di Mosca non ha ancora annunciato il controllo completo della località

Le forze russe avanzano ancora nella Repubblica di Donetsk, precisamente a nord dell’ultima conquista strategica: Avdeevka. Gruppi d’assalto delle forze armate russe stanno infatti avanzando rapidamente e hanno preso il controllo della maggior parte di Ocheretino, secondo alcune fonti la città è già completamente caduta. Secondo le fonti più favorevoli alle forze di Kiev, le forze russe si sono trincerate nella periferia meridionale e nel centro issando bandiere e potendo girare video in tranquillità.

Le forze ucraine sembrano invece versare in pessime acque. Su Telegram è stato diffuso un video di un soldato ucraino che parla della situazione di Ocheretino annunciando la ritirata a sud della città con toni drammatici: “Siamo rimasti in due… Un mucchio di morti, un mucchio di feriti”. Sui canali russi si parla di fuga delle forze armate ucraine dalla cittadina. Secondo molti analisti la caduta di Ocheretino è un grave problema per la tenuta del fronte ucraino, dato che sarebbe un punto cardine della “seconda linea difensiva” predisposta dopo la perdita di Avdeevka (che si trova a circa 5km in linea d’aria), mettendo seriamente in pericolo qualsiasi posizione ucraina a sud dell’asse Novobakhmutivka-Sokil.

La notizia della caduta di Ocheretino segue di appena un giorno quella della conquista russa di Novomikhailovka, in direzione di Ugledar, presa dai marines della 155a brigata delle forze armate russe. Al momento l’insediamento è sotto il completo controllo delle forze di Mosca, le forze di Kiev si sono ritirate nell’area di Konstantinovka.