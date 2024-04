L’Iran ha attaccato Israele con una pioggia di missili e droni. Decollati 4 caccia Usa e 2 Francesi. Netanyahu: “Risponderemo a chi ci fa del male”

L’attacco dell’Iran a Israele che preannunciato dagli Stati uniti è partito stasera con diverse ondate di droni e missili, alcuni sono stati i ntercettati su Siria e Giordania

“In risposta ai numerosi crimini del malvagio regime sionista, tra cui l’attacco al consolato e l’uccisione di forze militari iraniane, l’Iran ha attaccato Israele nelle prime ore di domenica”. Lo hanno annunciato le Guardie Rivoluzionarie iraniane dopo il lancio di droni e missili dall’Iran verso Israele come ritorsione per il suo recente attacco alla sede consolare iraniana a Damasco. “Questo fa parte della punizione iraniana del regime illegittimo e criminale, attraverso l’operazione denominata ‘Vadeh Sadegh’ (Vera promessa). Le ondate di droni iraniani lanciati contro Israele sono tre, riferiscono i media di Teheran, ma i dettagli dell’attacco iraniano saranno pubblicati a breve”, si legge in un comunicato, citato da Tasnim.

Teheran inoltre fa sapere che “Qualsiasi Paese che aprirà il proprio spazio aereo o territorio a Israele per attaccare l’Iran riceverà una risposta decisiva”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa iraniano, Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, citato da Press Tv.

Secondo la Casa Bianca “L’Iran ha già armato 100 missili. Atteso un attacco massiccio verso obiettivi militari e governativi israeliani”, aggiungendo che è probabile che l’attacco “si svolga nell’arco di diverse ore. Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo di Israele e sosterranno la sua difesa contro queste minacce provenienti dall’Iran”. Mentre Biden segue la situazione, Israele ha chiuso il suo spazio aereo fino a domattina alle 7.

A Tel Aviv dopo l’inizio dell’attacco in Iran è stato riunito il gabinetto di guerra presieduto dal premier Benjamin Netanyahu . Lo riferiscono i media israeliani. Israele ha iniziato a intercettare droni iraniani su Siria e Giordania. Lo riferisce l’emittente Channel 12, secondo cui lo starebbe facendo grazie ad un ombrello di difesa aerea creato con gli Stati Uniti in cooperazione con alleati.