L’Iran sequestra nave di proprietà Israeliana con 25 persone a bordo nello Stretto di Hormuz

Forze iraniane si sono calate da un elicottero su una nave riconducibile ad Israele nello Stretto di Hormuz, vicino alla città portuale di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti sequestrandola con i 25 membri dell’equipaggio

Lo scrivono le agenzie Ap e Reuters. Anche l’UK Maritime Trade Operations (UKMTO) aveva riferito questa mattina che una nave era stata abbordata da “autorità regionali” a 50 miglia nautiche a nord-est di Fujairah. La UKMTO non aveva specificato a quali autorità faceva riferimento.

Un video diffuso sui social mostra i pasdaran, le Guardie rivoluzionarie dell’Iran, calarsi da un elicottero sulla nave container “MCS Aries” battente bandiera portoghese, associata con la londinese Zodiac Maritime, che appartiene al Gruppo Zodiac del miliardario israeliano Eyal Ofer. L’elicottero del video sembra essere uno di quelli utilizzati dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana, che in passato ha effettuato altri raid navali.

L’Iran ha confermato il sequestro da parte dei Pasdaran di una nave legata a Israele nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Tasnim, i Guardiani della rivoluzione hanno sequestrato il mercantile “MSC Aries”, battente bandiera del Portogallo e legato alla compagnia “Zodiac Maritime” con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano di nome Eyal Ofer.

Sulla nave sequestrata dai Pasdaran iraniani nello Stretto di Hormuz ci sono 25 membri di equipaggio. Lo rende noto la società di spedizioni marittime Msc. “Siamo spiacenti di confermare che la Msc Aries, di proprietà di Gortal Shipping Inc, affiliata a Zodiac Maritime, e noleggiata da Msc, è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero” e “ci sono 25 membri dell’equipaggio a bordo”, ha reso noto la Mediterranean Shipping Company (Msc), con sede a Ginevra. Fonti informate precisano che l’equipaggio della Msc Aries bloccata nello stretto di Hormuz è composto da personale asiatico, in prevalenza cittadini filippini.

La nave con i 25 membri dell’equipaggio a bordo è stata dirottata verso l’Iran. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire il loro benessere e il rientro in sicurezza della nave”, ha affermato la società in una nota, riportata dai media internazionali.