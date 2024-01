Lite tra ragazzi in un parcheggio: 14enne ucciso con diversi colpi di pistola. Sette giovani ricercati per omicidio

L’ipotesi degli inquirenti è una lite tra gang di minorenni per droga a seguito di un regolamento di conti

L’omicidio è avvenuto nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano, su via Casilina, che si trova al confine tra il comune di Roma e quello di Monte Compatri, nella zona sud della città. La vittima è un ragazzino di 14 anni, Alexandru Ivan, di nazionalità romena. Il 14enne è stato colpito da più proiettili, mentre si trovava in compagnia di altre persone. Non si esclude che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra gruppi di due bande di giovani.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati che hanno avviato le indagini sull’omicidio del 14enne. Tra le piste privilegiate dai militari dell’Arma c’è anche quella di una lite per questioni di droga che sarebbe scoppiata al bar ‘Esse’ di via Casilino 2123. Secondo quanto raccontato da una dipendente, tre persone avrebbero iniziato a picchiarsi davanti la cassa, dove sarebbero state ritrovate, secondo il racconto della donna, diverse tracce di sangue. Due dei partecipanti alla lite apparterrebbero ad una nota famiglia di narcotrafficanti di rom della zona. La rissa sarebbe stata registrata dalle telecamere del bar e le immagini sono state acquisite dai carabinieri.

Ma la svolta è arrivata dai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate dal comune di Monte Compatri nel parcheggio dove è avvenuto il delitto, anche queste al vaglio dei carabinieri, mostrerebbero un gruppo di sette persone e un furgone arrivare la notte scorsa nel parcheggio dove è stato ucciso Ivan e dopo gli spari si sarebbero dati alla fuga. Delle sette persone immortalate dalle immagini, due erano armate di pistola e un’altra con una mazza da baseball, nascosta dietro la schiena. A breve la procura della Repubblica dí Velletri potrebbe già emettere i decreti di fermo.