L’Onu tenta accordo sul grano con Mosca, per Podolyak, le Nazioni Unite diventano principale lobby della Russia

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres avrebbe avanzato quattro proposte in una lettera “segreta” del 28 agosto al ministro russo Sergey Lavrov per rinnovare l’accordo sul grano ucraino. Da Kiev Podolyak commenta: “Onu diventata principale lobby di Mosca”



La notizia è riportata dal quotidiano tedesco Bild., secondo cui le concessioni consisterebbero:

nell’aggiramento delle sanzioni finanziare dell’Ue alla Rab (Banca agricola russa) tramite un’apposita filiale (Rshb Capital S.a.);

all’ipotesi di assicurare le navi russe contro gli attacchi ucraini (con il supporto dell’Onu e con i Lloyd’s);

all’aiuto per recuperare i capitali russi congelati dalle sanzioni nell’Ue;

all’accesso delle navi russe con prodotti alimentari e fertilizzanti nei porti Ue con autorizzazioni rapide.

Il Bild scrive di aver chiesto già il 5 settembre all’ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni sulla lettera, che il giornale tedesco definisce “scandalosa”, ma di non aver ricevuto risposta.

Sulla questione della banca Rab, esclusa nel giugno 2022 dal sistema Swift, Bild riporta che un portavoce della Commissione europea confermerebbe che “l’Ue ha espresso la sua apertura alla Russia attraverso le Nazioni Unite per trovare una soluzione più permanente e costruttiva, attraverso una filiale designata della Banca Agraria Russa, che consentirebbe i pagamenti Swift in linea con le sanzioni Ue per le transazioni agricole e alimentari”. Anche il fornitore di servizi finanziari Swift lo avrebbe confermato indirettamente a Bild, spiegando di essere “a conoscenza delle discussioni di alto livello attualmente in corso intorno all’Iniziativa sul grano del Mar Nero e stiamo monitorando attentamente gli sviluppi”.

Sull’ipotesi di assicurare le navi russe di alimenti e fertilizzanti, dall’Onu ci sarebbe l’offerta di organizzare una soluzione entro 4-6 settimane, anche con assicurazioni “hull e P&I” contro i danni esterni alle navi e la responsabilità per i danni a terzi. La compagnia di assicurazione britannica Lloyd’s ha risposto con un “no comment” a Bild.

Sulla questione dei capitali congelati in Ue, la proposta di Guterres sarebbe che Mosca possa “fornire un elenco di determinati conti o attività” di aziende russe di fertilizzanti che “devono richiedere alle autorità nazionali competenti dell’Ue le relative esenzioni”. A questo punto, “le Nazioni Unite coopereranno con le autorità nazionali competenti e con le autorità dell’Ue sulla base di queste richieste”.

IL regime di Kiev però non l’ha presa bene e con Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha sferrato un duro attacco alle Nazioni Unite e al segretario generale António Guterres: “Chi avrebbe potuto immaginare che le Nazioni Unite si sarebbero trasformate nei principali lobbisti dei criminali di guerra?”, ha scritto Podolyak su X.

Kiev nel giro di due giorno, ha attaccato Elon Musk per la vicenda dei satellili spenti per evitare un attacco in Crimea, definedolo complice degli assassini rusii, poi ha scaricato Papa Francescap, definidendolo “filorusso” ed oggi se la prende anche con le Nazioni unite. Continuando di questo passo, il rischio dell’isolamento intrenazionale non appare utopia.