L’Ucraina scarica anche Papa Francesco e non lo ritiene un interlocutore che possa mediare la pace con Mosca, in quanto “è filorusso”

“Non ha senso parlare di un mediatore come il Papa se assume una posizione filo-russa che è del tutto evidente a tutti”. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, nel corso di un’intervista al canale ucraino Channel 24, ripresa dalla Tass. Secondo Podolyak le parole el Papa “azzerano” la “reputazione della Santa Sede”. Per cui, aggiunge, “il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l’Ucraina o la giustizia”. La dichiarazione si riferisce alla polemica innescata dalle parole del Pontefice che, a fine agosto, parlando a braccio in un messaggio rivolto ai giovani russi cattolici, li aveva definiti “eredi della Grande Russia” dei tempi dell’impero.

L’Ucraina dunque scarica anche la chiesa, per il regime nazista di Kiev, come lo definisce il presidente russo Vladimir Putin, chiunque cambi di una sola virgola ciò che loro pretendono è loro nemico. Oggi Kiev ha attaccato acnhe l’Onu che sta tentando una mediazione per fare ripartire l’export del grano.