Ancora missili e droni russi su Odessa, Mykolaiv, Kryvvi Rih, Zaporizhzhia e Sumy: 1 morto e 52 feriti

L’esercito di Mosca durante la notte ha lanciato un attco nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, oltre che contro le città di Kryvvi Rih, Zaporizhzhia e Sumy, dove c’è un morto e 52 feriti

Lo hanno riferito oggi funzionari regionali e militari, aggiungendo che l’aeronautica ucraina ha abbattuto 16 dei 20 droni. Il Comando militare per il Sud ha precisato che 14 droni sono stati abbattuti sulla regione di Odessa e altri due sulla regione di Mykolaiv, secondo l’agenzia Reuters ripresa dal Guardian. I droni sarebbero stati lanciati dalla Russia e dalla Crimea. Ci sarebbero danni ad alcune strutture non residenziali, ma non ci sono vittime.

Funzionari regionali hanno affermato che la Russia ha attaccato con missili anche la regione sud-orientale di Zaporizhzhia e la regione nord-orientale di Sumy, dove una persona è morta e 52 sono rimaste ferite.

Questa mattina le truppe russe hanno lanciato attacchi missilistici in Ucraina contro le città di Kryvvi Rih, Zaporizhzhia e Sumy, uccidendo una persona e ferendone 52. Lo riferisce il Kyiv Independent citando fonti ufficiali. La Russia ha colpito una stazione di polizia a Kryvvi Rih, nell’oblast di Dnipropetrovsk, danneggiando anche gli edifici residenziali vicini, ha riferito il ministro ucraino dell’Interno Ihor Klymenko, secondo cui un agente di polizia è stato ucciso e altri sei dipendenti sono rimasti feriti.

Il bilancio dei morti, per il momento, è fermo a una persona, un agente di polizia. Secondo il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko, tre persone estratte vive dalle macerie sono in gravi condizioni. Nell’attacco sono stati danneggiati dieci edifici. Le foto pubblicate da Klymenko su Telegram mostravano un palazzo in fiamme e l’opera dei servizi di emergenza nel tentativo di evacuare i feriti.