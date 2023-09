Video shock. Scippa un’anziana ma viene pestato dai residenti: borseggiatore 26enne arrestato per la rapina

Un borseggiatore di 26 anni dopo essere stato pestato da alcuni residenti per avere scippato la borsa ad un’anziana è stato arrestato dai carabinieri che indagano per identificare i protagonisti della brutale aggressione

È accaduto ieri giovedì 7 settembre in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a Roma. Come documenta il video pubblicato sul sito Welcome to favelas, un giovane di nazionalità indiana ha tentato di scippare una donna di 90 anni, ma è stato immediatamente bloccato dai residenti della zona che lo hanno pestato pesantemente con calci e pugni in stile film di Bruce Lee.

Tutta la scena di violenza è stata documentata dal video girato da una donna residente in un palazzo della via, che pronunciava parolacce e insulti: “Ma ve rendete conto ‘ndo vivemo!!?!! Quella è la macchina de mi fija, ahò! Allontanatevi dalla macchina de mi fija…”. Queste alcune delle sue frasi.

Il borseggiatore tenta di fuggire, ma viene colpito in ogni maniera dagli abitanti del Quarticciolo, tra cui anche una donna che infierisce sul ladro con una pentola. Solo qualcuno dei passanti tenta inutilmente di dividerli.

Il borseggiatore, un cittadino indiano di 26 anni, che ha riportato ferite, fra le quali le la frattura del setto nasale, guaribili in 30 giorni. è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Casilina per la rapina e l’arresto è stato convalidato questa mattina in direttissima. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora a Roma. I militari dell’arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili del pestaggio. Probabilmente sono 6 i giovani che rischiano l’incriminazione anche se il quartiere è dalla loro parte.