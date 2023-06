L’Ue minaccia Musk: “Twitter si adegui a nostra legislazione e cancelli i contenuti da noi ritenuti falsi” entro il 25 agosto”

L’Europa è decisa a mettere il bavaglio all’informazione e ieri c’è stata quella che da qualunque parte la si guardi è una minaccia ad uno dei social più frequentati



Il commissario europeo Thierry Breton ieri ha avuto un incontro con Elon Musk, avvertendolo che Twitter deve rafforzare le sue risorse entro il 25 agosto per poter rispettare la nuova ambiziosa legislazione europea sui contenuti online. “Se la tecnologia non è pronta, devono avere risorse sufficienti per colmare il divario. Ho parlato di questo argomento specifico con Elon Musk”, ha detto Breton ai giornalisti dopo l’incontro al quartier generale di Twitter a San Francisco, al quale ha partecipato anche il nuovo capo della piattaforma Linda Yaccarino.

Parole che dette così non mostrano il vero obiettivo, ma che diventano chiarissime, quando leggendo tra le norme si chiede alla piattaforma di rispettare quella che impone di “cancellare prontamente i contenuti illegali, falsi o offensivi”. Breton inoltre accusa Musk di avere una tolleranza quasi totale sui contenuti postati, in pratica lo accusa di essere “troppo democratico”.

Non c’è ancora una dichiarazione ufficiale dell’uomo più ricco del mondo, ma i precedenti indicano che soffra di una “particolare allergia” alle minacce. Quello che invece resta da capire, è chi stabilisce se un contenuto sia falso.