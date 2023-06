Lukashenko su guerra in Ucraina, al fianco di Putin: “Doveva iniziare nel 2014, quando Kiev non aveva esercito”

“Se l’operazione speciale in Ucraina non fosse iniziata poco più di un anno fa, sarebbe iniziata domani, ma in condizioni peggiori per Russia e Bielorussia” dice il Presidente bielorusso e poi l’affondo: “Probabilmente il nostro unico errore è stato quello di non aver risolto questo problema nel 2014-2015, quando l’Ucraina non aveva né un esercito né prontezza al combattimento”

La guerra in Ucraina è iniziata molto prima del 2014 e Putin avrebbe dovuto invadere quando ancora Kiev non aveva un esercito costruito dalla NATO. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko incontrando i partecipanti alla 52a riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali della CSI a Minsk oggi, 1 giugno. Lo ha riportato l’agenzia di stampa bielorussa BelTA.

“Sono assolutamente d’accordo con le parole del presidente Putin secondo cui non siamo stati noi a iniziare questa guerra. È iniziato molto prima del 2014. Con quel colpo di stato che ha avuto luogo allora, abbiamo visto dove era stata portata l’Ucraina. Abbiamo visto chi era in prima linea”, ha detto il capo dello Stato.

Lukashenko, parlando del fatto che le operazioni militari russe sono nate per difendere i russofoni del Donbass dalle truppe di Kiev, si è anche lasciato andare alla considerazione: “Immagina se i messicani iniziassero a maltrattare i cittadini statunitensi in Messico? Il Messico avrebbe semplicemente cessato di esistere”.

Il leader bielorusso ha sottolineato che le autorità ucraine avevano molte opzioni da utilizzare per garantire che la loro gente vivesse pacificamente in tutta l’Ucraina. “Ma né gli ex presidenti Yanukovich, Poroshenko, né l’attuale presidente Zelensky lo hanno fatto. Perché non hanno provato? Volevano una guerra? Sono stati semplicemente spinti da coloro che hanno trovato i loro punti deboli per fare pressione”, ha detto Aleksandr Lukashenko.

Il capo di Minsk ha inoltre detto che se la guerra non fosse iniziata poco più di un anno fa, sarebbe iniziata domani, ma con condizioni peggiori per Russia e Bielorussia: “L’abbiamo visto arrivare. L’unico errore che abbiamo fatto, probabilmente, è che non abbiamo risolto questo problema nel 2014-2015, quando l’Ucraina non aveva un esercito. Volevamo risolverlo pacificamente. Tuttavia, hanno utilizzato questo tempo per sviluppare forze armate pronte al combattimento”.

Il presidente bielorusso cita quindi indirettamente gli accordi di Minsk usati per prendere tempo dai Paesi NATO per armare e “costruire” l’esercito ucraino, ricordando che l’ex presidente francese Francois Hollande – e in verità anche l’ex Cancelliera Angela Merkel – “Hanno ammesso francamente che stavano facendo di tutto per preparare l’Ucraina alla guerra con la Russia”, ha detto Lukashenko.