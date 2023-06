Danni da vaccino. Assuntina su una sedia a rotelle dopo 1 ora dalla seconda dose: “per lo Stato sono invisibile”

Assuntina, studentessa di medicina di 25 anni con il sogno di curare bambini malati, costretta a stare su una sedia a rotelle a causa dei danni collaterali da vaccino

La sfortunata storia di Assuntina è stata raccontata dalla giornalista Raffaella Rigoli, che da tempo indaga per conto del programma di Retequattro “Fuori dal coro”, condotto dal giornalista Mario Giordano, che indaga su morti sospette dopo il vaccino, miocarditi e danni collaterali.

Assuntina è una studentessa di medicina di 25 anni con il sogno di curare bambini malati, che dopo essere finita su una sedia a rotelle, come “consigliato” dalla sua Università, rischia di rimanere tale.

La giovane aveva una patologia della tiroide, una malattia auto immune, quindi era un soggetto fragile. Assuntina non ha chiesto l’esenzione, ma quando si è recata dal medico per la vaccinazione ha spiegato di cosa era affetta, ma gli è stato assicurato che non avrebbe avuto nessun tipo di problema e che anzi doveva proprio farlo e come futuro medico era obbligata. Ma dopo un’ora dalla seconda dose, mentre era a casa è svenuta e si è risvegliata al pronto soccorso e non sentiva più le gambe.

Oggi la 25enne è costretta a vivere su una sedia a rotelle e sulla sua cartella clinica c’è scritto, che è affetta da una “tetraparesi di origine non organica”. La sua situazione continua ad aggravarsi, Assuntina ha forti dolori e si sente abbandona dallo Stato, che considera tutti coloro che sono in queste condizioni “invisibili”.