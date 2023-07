L’Unione africana accusa Zelensky: “Non ha mostrato nessun interesse per un piano di pace”

I creatori dell’iniziativa di pace africana sul conflitto in Ucraina non hanno ricevuto alcuna prova che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia interessato al piano di pace

Lo ha detto a Ria Novosti il presidente dell’Unione africana e delle Comore Azali Assoumani. La posizione di Zelensky, che “chiede di soddisfare determinate condizioni prima di iniziare i negoziati, sembra essere ben nota in tutto il mondo. Ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna prova convincente che sia interessato” al piano di pace, ha detto aggiungendo che i promotori dell’iniziativa di pace africana hanno precedentemente discusso in dettaglio la situazione con Zelensky raccomandando “di sedersi e parlare, mentre lui vuole porre le sue condizioni prima di iniziare qualsiasi discussione”.