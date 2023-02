Macron e Scholz incontrano Zelensky, Meloni tagliata fuori: “E’ inopportuno”. Macron: “Germania e Francia hanno ruolo particolare”

Meloni abbraccia Zelensky, ma Macron glielo “ruba” e lei ci resta male: “Macron è stato inopportuno” e il Presidente francese replica: “Parigi e Berlino hanno ruolo particolare”, insomma, contano davvero, mica come l’Italia

E dire che ci aveva sperato tanto. Dopo una bella stretta di mano e un caloroso abbraccio tra la premier Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky – a margine della photo-op con i 27 e i vertici delle istituzioni europee all’Europa Building -, resta il fatto che il presidente ucraino ieri sera era a Parigi per discutere con Macron e Scholz insieme.

Un fulmine a ciel sereno per la premier italiana che dalla Garbatella si sentiva ormai sul tetto del mondo e che ha giudicato l’invito di Macron a Zelensky a Parigi come “inopportuno” poichè “mina l’unità europea”, aggiugendo poi ingenuamente: che “la nostra forza – dell’EU – deve essere l’unità”.

Secco o forse seccato, il presidente francese che le ha risposto “non ho commenti da fare”, aggiungendo che “ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo”.

Per il capo dell’Eliseo infatti, “Germania e Francia, come sapete hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione” dell’Ucraina, “perché – ha aggiunto – abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole” per i colloqui diplomatici.

Insomma, per Macron, l’Italia stia al suo posto, alludendo al fatto che lo stesso Zelensky preferisse parlare con i capi di Francia e Germania, e basta.

Ma Meloni non si perde d’animo: “L’Italia è pienamente impegnata, il nostro contributo è a 360 gradi e siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge tutti”, ha detto ancora. “Credo che il miglior modo per costruire una opzione di dialogo e di pace sia mantenere le forze in campo sul piano di equilibrio”, ha aggiunto.