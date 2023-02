Macron: “Kiev non può resistere per costringere la Russia a sedersi al tavolo delle trattative”

“Come può l’Ucraina resistere e condurre la Russia a sedersi al tavolo delle trattative”

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Monaco, aggiungendo che “Non è il momento giusto per parlarne, ma io credo ci siano le vie e i mezzi”. Poi parlando di una eventuale caduta di Putin: “Io non credo nel cambio del regime. Chi dovrebbe guidare la Russia dopo?”.

Per Macron bisogna fare ogni sforzo per la pace: “Siamo pronti a sforzarci ma siamo anche pronti a resistere a un conflitto più lungo”. Il presidente francese Emmanuel infine ha concluso: “A breve termine è chiaro che la Russia non può vincere e la sua aggressione deve fallire”.

Che sarà un conflitto lungo ne è convinto anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz: “Io penso che sia saggio prepararsi per una lunga guerra”, ha dichiarato, Scholz, rifiutando illazioni sulla conclusione del conflitto e sottolineando la necessità di sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario.