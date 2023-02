Messina, 16enne trovato semi carbonizzato a Merì: per la famiglia è omicidio. Indagano i Ris

Il corpo del 16enne Ayman Serti è stato ritrovato semi carbonizzato in un’area di parcheggio: per gli inquirenti potrebbe trattarsi di suicidio, ma per la famiglia è stato ucciso

Il corpo di Ayman Serti, un raggazzo di 16 anni di origine marocchine, è stato ritrovato semi carbonizzato, la sera di giovedì 16 febbraio, in un’area di parcheggio non lontana dal un campo sportivo nei pressi di Piazza Italia ’90, a Merì, piccolo comune confinante con Barcellona, distante circa 35 chilometri da Messina.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno fatto intervenire gli esperti del Ris per i rilievi di rito. La salma del ragazzo, sulla quale è stata disposta l’autopsia è stata trasferita all’ospedale di Barcellona. Le indagini dei militari in un primo momento si erano orientate sul suicidio, forse perché vicino al luogo del ritrovamento del corpo è stata trovata una bottiglia con del liquido infiammabile, ma la famiglia ha escluso categoricamente l’ipotesi ed è convinta che si tratti omicidio. Secondo quanto raccontato dai familiari, pare che il giovane avesse un appuntamento con qualcuno che potrebbe avergli teso una trappola. Il 16enne, che è incensurato e non legato ad ambienti criminali, era uscito di casa nel pomeriggio di giovedì e da quel momento di lui non si avevano più notizie. Il padre è un operaio che lavora alle isole Eolie, mentre la madre è casalinga. La coppia ha anche un altri due figli, un maschio e una femmina.

I militari adesso indagano a 360 gradi e stanno interrogando amici, compagni di classe e docenti del ragazzo, che dalle prime testimonianze era ben voluto da tutti, ma sull’inchiesta al momento vige il più totale riserbo, anche se si sa che vicino al cadavere è stato ritrovato il cellulare, intatto e non danneggiato. Le indagini partono dal fatto che il ragazzo qualche giorno fa, dopo avere ottenuto il nulla osta, aveva lasciato il “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto per trasferirsi al Commerciale, altro istituto superiore della Città del Longano.