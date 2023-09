Macron: La Francia ritirerà l’ambasciatore, tutto il personale diplomatico e le truppe militari dal Niger

La nuova giunta militare golpista filo-russa aveva chiesto all’ambasciatore e alle truppe francesi di ritirarsi dopo che il presidente Macron si era rifiutato di riconoscere il cambio di governo di Niamey

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che Parigi ritirerà ufficialmente il suo ambasciatore, tutto il personale diplomatico dell’Ambasciata di Francia a Niamey e le truppe militari francesi dal Niger. La decisione è stata presa oggi, quando Macron ha dichiarato che: “La Francia ha deciso di ritirare il suo ambasciatore. Nelle prossime ore il nostro ambasciatore e diversi diplomatici torneranno in Francia”. Macron ha parlato in un’intervista televisiva ai canali Tv TF1 and France 2 riportata da Al Jazeera e Tass.

Monsieur le Président ha aggiunto che la cooperazione militare è “finita” e che le truppe francesi si ritireranno “nei mesi e nelle settimane a venire” con un ritiro completo “entro la fine dell’anno”. Come noto, la Francia aveva mantenuto circa 1.500 soldati in Niger dal colpo di stato di luglio scorso che ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum e aveva anche rifiutato la richiesta dei nuovi governanti militari di ritirare il suo ambasciatore dopo aver disconosciuto il governo golpista.

Macron ha infine riaffermato la posizione della Francia secondo cui Bazoum è tenuto “in ostaggio” e rimane “l’unica autorità legittima” in Niger: “È stato preso di mira da questo colpo di stato perché stava portando avanti riforme coraggiose e perché c’è stato un regolamento di conti in gran parte etnico e molta codardia politica”, ha affermato.