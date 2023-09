Enogastronomia. La patata a 360°: Aneddoti, aspetti scientifici e nutrizionali per il tubero più versatile della nostra tavola

Le patate (Solanum tuberosum) sono tuberi amidacei appartenenti alla famiglia delle Solanaceae originari dell’America Centrale, divenute un alimento principale in tutto il mondo

Fu introdotta dagli spagnoli, che l’avevano conosciuta durante la conquista del Perù. Secondo qualche studio, il suo ingresso in Europa risale al 1524, quando Francisco Pizarro, spietato conquistatore del Perù ne regalò alcuni esemplari al re di Spagna come curiosità botanica.

Tenuta in quarantena, dall’aspetto poco fotogenico, considerata quasi inutile nel Rinascimento e distrutta da un parassita a metà dell’800, la patata ha lottato caparbiamente e si è affermata diventando fra le quattro principali colture base al mondo. Questo grazie alla ricerca e agli studi sull’evoluzione genetica, l’adattabilità e le condizioni pedoclimatiche permettendo una coltivazione in tutto il globo terrestre.

Il suo utilizzo commestibile è ormai noto a tutti: in Italia, soprattutto, per preparare gnocchi e purè, oppure in accompagnamento: bollite, arrostite o saltate; di solito vengono consumate senza buccia. Tra i piatti regionali, citiamo l’mbriulata siciliana e la pitta pugliese, il gâteau di patate tipico da Roma al Sud. Non bisogna accontentarsi delle solite patatine fritte, ma si possono usare le patate per cucinare piatti gustosi, come quiche, soufflé, polpette, frittate.

Sono ricche di amidi, per questo beneficiano il fegato per svolgere al meglio la funzione disintossicante. Contengono anche poco sodio e molto potassio, contrastano la ritenzione di liquidi. Inoltre favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, lo proteggono dal cancro e controllano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri apportando fibre alimentari.

Ricette e proprietà a parte, sono molti gli aneddoti e spunti di attualità con riferimenti storici, artistici e utilistici. L’impiego della patata nelle applicazioni non alimentari come l’utilizzo per fazzoletti, tessuti, cosmesi o adesivi. Anche gli scarti di patata sono oggi delle energie rinnovabili. Con una patata cruda si curano le lentiggini, è perfetta per occhiaie o sudorazione eccessiva.

E per finire, anche il mondo del cinema celebra il tubero con molteplici citazioni, immagini e riferimenti. Uno su tutti Mr Potato Head, creato dalla Pixar ToyStory e vincitore di un leone d’oro a Venezia (in realtà è un giocattolo per bambini molto popolare negli Stati Uniti messo sul mercato già alla fine degli anni ‘40 e fu il primo giocattolo ad essere pubblicizzato in televisione. Nel 1952 oltre un milione di bambini lo acquistò). Altri film in cui viene citata la patata: Pulp Fiction, Quando la moglie è in vacanza, l’Impero del sole, il signore degli anelli, la patata bollente, i segreti di Brokeback Mountain e molti altri.

