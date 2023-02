Malore improvviso, 58enne muore in azienda nell’ultimo giorno di lavoro: stava festeggiando la pensione

Doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro e per festeggiare l’agognata pensione aveva portato i pasticcini, ma un malore improvviso si è portato via tutto

La tragedia si verificata ieri mattina, 31 gennaio nei capannoni nella ditta Belvest, di Piazzola sul Brenta (Padova). Michele Barco, 58 anni, operaio della ditta Belvest, che si occupa di abbigliamento, proprio ieri 31 gennaio avrebbe dovuto festeggiare il suo ultimo giorno di lavoro prima di godersi la “sudata” pensione. L’uomo aveva organizzato un rinfresco per congedarsi dai colleghi con pasticcini e qualche bottiglia per un brindisi, ma all’improvviso ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. I colleghi che erano a pochi metri, hanno tentato disperatamente di rianimarlo ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo, con tutta probabilità colto da un infarto fulminante.

Michele Barco che non era sposato, non aveva figli e viveva insieme all’anziana madre, per trentanni aveva lavorato per la Belvest, ditta fondata a metà degli anni ’60, specializzata nella confezione di abiti sartoriali, come addetto al controllo qualità. I colleghi ancora non si capacitano di questa perdita, specie proprio quando avrebbero dovuto festeggiarlo e secondo quanti lo conoscevano, il 58enne “Stava bene, nessuno si aspettava il malore” e non aveva mai avuto problemi cardiaci e nulla avrebbe fatto pensare che potesse essere colto da un malore fulminante. L’uomo lascia la madre Gabriella, tre sorelle e un fratello.