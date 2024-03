Malore improvviso a scuola: Maria muore in classe a 15 anni, inutile l’intervento del 118

Un malore improvviso ha strappato alla vita una ragazzina di 15 anni mentre era in classe con i compagni che hanno assistito alla terribile scena

Maria C., 15 anni non ancora compiuti, studentessa della scuola superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano, in provincia di Napoli, poco dopo le 8.30 di questa mattina, 22 marzo, è entrata in classe e all’inizio delle lezioni è stata colta da un malore improvviso e ha perso rapidamente conoscenza. Il personale della scuola ha immediatamente chiamato i soccorsi e poco dopo un’ambulanza del 118 ha raggiunto il plesso di via Spazzilli. I sanitari hanno tentato in tutti i modo di rianimare la 15enne effettuando le manovre di rianimazione, ma purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduta probabilmente per un infarto fulminate.

Nell’istituto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso e hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica. Sconcertata per l’accaduto la dirigente scolastica del plesso, Giuseppina Nugnes. Sotto choc i compagni di scuola tutto il personale dell’intero Istituto.

Il corpo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasportato presso la Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano; con tutta probabilità verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Le lezioni nella scuola sono state sospese per la giornata di oggi, 22 marzo.