Malore improvviso. Calciatore 23enne muore nel sonno: a fare la tragica scoperta è stata la madre. Disposta l’autopsia

La mamma non ha visto il figlio alzarsi dal letto come ogni mattina ed è andata a svegliarlo, ma lo ha trovato senza vita: inutili i soccorsi, il cuore del giovane ha cessato di battere nel corso della notte all’improvviso

Il decesso è avvenuto il 22 aprile scorso in un’abitazione di Ruffano, in provincia di Lecce. La vittima di un sempre più frequente malore improvviso è Antonio Rizzo, di 23 anni che lavorava a Casarano come operaio in un’azienda ed era un calciatore con trascorsi in alcune squadre del Sud Salento, come Ugento e Ruffano.

Secondo quanto ricostruito, il giovane la sera precedente era rientrato a casa dopo aver festeggiato con gli amici una ricorrenza ed è andato a letto come sempre. A fare la tragica scoperta la mattina seguente è stata la mamma del 23enne, accortasi che il figlio non si alzava è andata a svegliarlo, ma quando ha aperto la porta della camera, lo ha trovato sul letto senza vita. La donna ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce e disposto l’ispezione cadaverica per cercare di risalire alle cause del decesso del giovane, uno sportivo che non aveva mai avuto problemi di saluti.

La notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente: tanti i messaggi di cordoglio e i post sui social che ricordano Antonio come un ragazzo sempre solare, allegro e amante dello sport.