Malore improvviso: calciatore 30enne muore davanti alla fidanzata mentre sono in vacanza

Muore a 30 anni tra le braccia della sua fidanzata che ha tentato disperatamente di salvarlo. Per l’autopsia è stato un infarto fulminate

È accaduto sabato mattina. poco prima delle 11 in un bed and breakfast di via Madonna del Passo a Otranto, in provincia di Lecce. La vittima è Leonardo Cremonesi, residente a Pieve Fissiraga (Lodi), che giocava come attaccante.

Il 30enne si trovava in vacanza in compagnia della sua fidanzata, quando, subito dopo la colazione, è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato al suolo, non riprendendo più conoscenza . La fidanzata ha subito chiamato i soccorsi ed in attesa del loro arrivo ha fatto il primo massaggio cardiaco. Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul corpo del ragazzo è stata effettuata l’autopsia stabilendo che la morte è sopravvenuta per un infarto fulminante.

Leonardo Cremonesi da anni giocava a calcio nelle serie minori, una passione che l’aveva reso un nome noto dello sport dilettantistico lodigiano. “Non ci sono parole, è venuto a mancare a soli 30 anni Leonardo Cremonesi, storico giocatore della Superga. Tutta la società si stringe al dolore della famiglia e ai fratelli Elia e Alberto. Ciao Leo, riposa in pace”, è il ricordo dell’Asd Superga Muzza, la squadra di Cornegliano Laudense per cui giocava il 30enne.

“Una notizia che ci sconvolge e ci addolora – hanno scritto su Facebook dall’Us Fissiraga, il paese in provincia di Lodi dove Leonardo viveva -. Si è spento improvvisamente, nel fiore degli anni, il nostro ex giocatore Leonardo Cremonesi, protagonista qualche anno fa della meravigliosa cavalcata che ci portò in prima categoria. Il presidente, insieme al consiglio direttivo, ai dirigenti, tecnici e giocatori tutti si stringono in un abbraccio alla sua famiglia”.