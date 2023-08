Kiev: “Occidente sostiene distruzione di tutto ciò che è russo”, Medvedev: “Casus belli, agire contro tutto e tutti nella NATO”

Botta e risposta di fuoco che coinvolge anche l’Occidente nella guerra d’Ucraina: Podolyak, consigliere di Zelensky, ha dichiarato che i partner occidentali sostengono l’Ucraina nella distruzione di “tutto ciò che è russo”, compresi attacchi coordinati sulla Crimea. Immediata la replica dalla Russia dell’ex Presidente Dmitry Medvedev: “il consenso dell’Occidente agli attacchi di Kiev sulla Crimea è un casus belli e dà alla Federazione Russa l’opportunità di agire contro tutto e tutti nella NATO”

Russia contro Nato e guerra in Europa: quanto manca? Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha dichiarato pubblicamente che l’Occidente avrebbe dato all’Ucraina il permesso di lanciare attacchi contro la Crimea e le regioni russe: “Oggi c’è un consenso assoluto sul fatto che possiamo distruggere tutto ciò che è russo, ad esempio, in Crimea. Vi ricordo che un anno fa, anche quando ci sono stati alcuni attacchi in Crimea, tutti dicevano ‘no, no, non fatelo’. Oggi, il consenso assoluto è dato dal numero di Paesi che ci sostengono, che possiamo distruggere tutto ciò che è russo sul territorio occupato. Il numero di droni non identificati che colpiscono il territorio russo aumenterà. Per quanto riguarda la Russia, i droni ci sono. Fissiamo qui la posizione ufficiale”.

Una dichiarazione, quella di Podolyak, che è stata subito replicata da Mosca, con il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev che scrive su Telegram: “I criminali ucraini hanno annunciato di aver coordinato qualsiasi attacco contro tutto ciò che è russo, “come in Crimea”. Se questo è vero (e non c’è motivo di dubitarne ora), è una prova diretta e giuridicamente rilevante della complicità dell’Occidente nella guerra contro la Russia dalla parte dello Stato di Stepan Bandera. Un raffinato casus belli e per la Russia un’opportunità di agire nel quadro dello jus ad bellum contro tutto e tutti nei Paesi della NATO”.

Le fortissime parole dell’ex Presidente russo si concludono poi con drammatiche citazioni: “Triste, ahimè. Le previsioni dell’Apocalisse si avvicinano: “In quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno; vorranno morire ma la morte fuggirà da loro” (Ap. 9:6). “Si ricordano di noi quando li disturbiamo” (V.I. Lenin). “Che vi piaccia o no, la storia è dalla nostra parte. Vi seppelliremo”. (N.S. Krusciov)”.