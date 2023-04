Malore improvviso. Giacomo muore nel sonno a 39 anni davanti la moglie: era un giocatore di Football americano

La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Giacomo Aliota, 39 anni di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ma residente a Mestre, sposato e padre di due figli di 8 e 4 anni, con la passione per il football americano

Secondo quanto raccontato dalla moglie ai soccorritori, venerdì il 39enne aveva regolarmente disputato un match di football americano con la sua squadra. il Cocai TerraFerma American Football Team, giocando a lungo per tre tempi e poi aveva passato il fine settimana con la propria famiglia. Nessuna avvisaglia di malori o altro. Sabato sera Aliota si è coricato nel proprio letto, a Mestre, ma intorno alle 6 la moglie avrebbe notato delle anormalità nel respiro del marito.

Preoccupata insieme al figlio maggiore ha chiamato il Suem e poco dopo nell’abitazione è arrivata un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno tentato per ben 45 minuti di rianimare in tutti i modi il trentanovenne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il mondo sportivo locale lo ha salutato commosso Giacomo Aliota: “Stiamo tutti trascorrendo delle ore terribili pensando a quel che è successo a Giacomo” ha detto il presidente dei Cocai Paolo Miranda. “Sono profondamente provato e confuso e non so davvero cosa possa essergli successo perchè stava bene, non aveva mai accusato alcun disturbo che io sappia”.