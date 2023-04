Mamma 35enne si getta dal balcone col figlio di 5 anni in braccio: lei muore, il piccolo è gravissimo

Un gesto folle di cui non si conoscono le motivazioni: mamma si getta dal balcone col figlio di 5 anni in braccio e muore sul colpo. Il piccolo ricoverato al Bambin Gesù di Roma in gravi condizioni

La tragedia si è consumata attorno alle 8.30 di questa mattina, sabato 1 aprile, in un’abitazione in via Fonte Grande, una strada centralissima di Celano in località Terrazze, in provincia di L’Aquila. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, Gemma Paris di 35 anni, si sarebbe gettata volontariamente dal balcone della sua abitazione assieme al suo figlioletto Sergio, di 6 anni.

Alcuni residenti, hanno allertato il 118 e nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza per la 35enne non c’è stato nulla da fare, mentre il piccolo è stato soccorso dagli uomini del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale al Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Oltre ai paramedici, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazioni di Celano e Collarmele, la polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e la Protezione Civile. Le indagini per capire cosa sia accaduto sono in corso ma ancora non si conoscono ancora le ragioni del folle gesto della donna. “Una tragedia – commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli – aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti”.