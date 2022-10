Malore improvviso. Giovane portiere muore mentre si stava riscaldando prima della partita

Un malore improvviso pochi minuti dall’inizio della partita non ha lasciato scampo ad un giovane portiere



È accaduto intorno alle 15.30 di ieri mercoledì 19 ottobre nel piccolo stadio di Gavinana, in via della Ramoscina, a pochi passi da San Marcello Pistoiese. La vittima è Davide Gavazzi ha 28 anni. In programma c’era il secondo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria e i padroni di casa della Montagna Pistoiese erano pronti per scendere in campo contro gli ospiti del Cintolese. Davide Gavazzi giocava come secondo portiere proprio per la squadra di Gavinana e nella sfida col Cintolese doveva partire titolare secondo il turnover scelto dall’allenatore. Gavazzi come da prassi inizia il riscaldamento, ma dopo pochi minuti crolla a terra e perde conoscenza.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e nell’attesa qualcuno ha praticato il massaggio cardiaco al portiere. Poco dopo sul posto arriva un’ambulanza della Croce Rossa di San Marcello, ma la situazione è grave e si rende necessario anche l’intervento dell’elisoccorso partito da Massa. Il 28enne viene trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Careggi di Firenze e ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizioni fin da subito sono definite gravissime. Purtroppo nella tarda mattinata di oggi 20 ottobre, il cuore di Davide Gavazzi ha cessato di battere e il giovane è deceduto. Le cause del malore che ha stroncato la vita del giovane sono da chiarire, ma le prime ricostruzioni parlano di un infarto.