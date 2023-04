Malore improvviso: il giudice Paolo Moroni muore mentre era fermo in auto. Aveva 56 anni

I collaboratori lo attendevano in aula per un’udienza, ma in tribunale il giudice Paolo Moroni non ci è mai arrivato: morto stroncato da un malore improvviso durante il tragitto

Magistratura salentina in lutto per l’improvvisa scomparsa del giudice Paolo Moroni, 56 anni, originario di Chieti. Il giudice questa mattina era atteso al tribunale di Lecce per le udienze in agenda, ma non è mai arrivato. Il magistrato è morto stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua auto in via Spacciante, a Monteroni di Lecce. A trovare il corpo senza vita del 56enne nella mattinata di oggi martedì 11 aprile, sono stati i carabinieri.

Paolo Moroni, nato a Chieti nel 1966, era giudice di merito del tribunale di Lecce e magistrato di Corte d’appello; nell’agosto dello scorso anno si era candidato anche al Consiglio superiore della magistratura. Non era sposato e non aveva figli. Sconforto e sgomento nel tribunale per la perdita di un collega tanto stimato. Condoglianze sonno state espresse dal presidente del Tribunale, Tanisi: “Era un giudice preparato, e attento, ma anche una persona dotata di una cultura raffinata con cui si poteva parlare per ore”.