Malore improvviso: Marco muore a 28 anni davanti alla fidanzata. Inutile l’intervento del 118

Faceva il barman in un locale molto frequentato ed era amato da tanti. Sotto choc la comunità in provincia di Taranto

Marco D’Attis, originario di Sava, diplomato all’alberghiero, che lavorava come barman in un locale della cittadina è morto a soli 28 anni, colto da un malore improvviso mentre era a casa della propria fidanzata, a Maruggio L‘intervento del 118, chiamato dai familiari è stato immediato, ma tutti i tentativi di rianimare il giovane da parte del personale sanitario sono stati inutili. Marco era in ottime condizioni di salute, non aveva mai avuto alcun problema.

I funerali del ragazzo si sono tenuti alle 12 di oggi con una enorme partecipazione. Per volontà della famiglia, i genitori con due fratelli, che ha acconsentito alla diffusione dell’annuncio funebre, chi lo vorrà potrà donare un contributo a sostegno dell’associato di volontariato Sos Sava.