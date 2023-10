Malore improvviso mentre accompagna scolaresca: muore a 41 anni il sindaco Luciano Fatigati

Lutto nella piccola comunità di Tora e Piccilli per la morte improvvisa del primo cittadino Luciano Fatigati che il 25 agosto scorso aveva compiuto 41 anni

Tre giorni fa, Luciano Fatigati, sindaco di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta mentre accompagnava una scolaresca, su iniziativa del Comune, in gita alle pendici del vulcano di Roccamonfina è stato colto da un malore improvviso. Subito soccorso da un’autombulanza il sindaco è stato ricoverato d’urgenza presso la clinica di Pineta Grande di Castel Volturno.

Il quadro clinico del 41enne è apparso gravissimo sin dal primo momento e i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo, nella mattinata di oggi venerdì 6 ottobre, Fatigati è deceduto per arresto cardiaco. Una tragedia che ha profondamente scosso non soltanto Tora e Piccilli ma anche i comuni limitrofi.