Putin al Valdai Club: “Nato è strumento degli Stati Uniti. Dottrina nucleare russa? Non cambia, esistenza Russia non è minacciata”

Il presidente Russo Vladimir Putin ieri, giovedì 5 ottobre, ha tenuto un importante discorso programmatico in occasione dell’annuale Valdai Club nella località russa di Sochi sul Mar Nero ed ha toccato tanti temi, dalla guerra in Ucraina ai test sul nucleare, fino alla Nato

Di seguito i passaggi più rilevanti dell’intervento del presidente russo al Club di discussione Valdai

Sull’adesione dell’Ucraina alla NATO:

“Siamo sempre stati contrari a questo e la nostra posizione ha una base seria, – ha detto Putin – perché l’espansione della NATO ai nostri confini minaccia direttamente la nostra sicurezza. La NATO è, infatti, prima di tutto, uno strumento della politica estera degli Stati Uniti.”

“La Nato – ha aggiunto il presidente russo – è innanzitutto uno strumento di politica estera degli Stati Uniti. Hanno portato il conflitto in Ucraina a una fase calda, hanno unito i loro alleati e satelliti attorno a loro, chiedendo che prendessero misure contro la Russia, cosa che è stata fatta. Gli Stati Uniti hanno immediatamente approfittato economicamente della situazione, imponendo la loro costosa energia agli altri e prendendo decisioni mirate ad aumentare l’attrattività della loro economia e dei loro mercati. Questo è un dato di fatto”.

Sulla guerra in Ucraina:

“C’è una pressione militare e politica in costante aumento [dall’Occidente]. Dobbiamo rispondere. Ho detto molte volte che non siamo stati noi a iniziare la guerra in Ucraina. Al contrario, stiamo cercando di porvi fine”.

La guerra in Ucraina, ha aggiuntoPutin, dimostra che “l’Occidente ha perso il senso della realtà”, a causa del “pensiero coloniale” di Washington. “Non abbiamo iniziato noi la cosiddetta guerra in Ucraina – ribadisce – . Al contrario, cerchiamo di mettervi fine”.”Pace solo quando si sentiranno tutti al sicuro”.

La pace “sarà stabilita solo quando tutti si sentiranno al sicuro, comprenderanno che le loro opinioni sono rispettate e che c’è un equilibrio nel mondo, quando nessuno sarà in grado di costringere gli altri a vivere e comportarsi come piace all’egemone”, ha chiarito.

Sulla cooperazione con la Cina:

“Amplieremo la nostra interazione (con la Cina) nella sfera della sicurezza. Non stiamo creando blocchi contro nessuno, ma siamo costretti a reagire a ciò che sta accadendo nei nostri Stati”.

Sul Forum del Gruppo dei G20 delle principali economie:

“Il G20 una volta è stato creato come piattaforma per discutere questioni economiche piuttosto che politiche. La politicizzazione del G20 è semplicemente un percorso sicuro verso la sua autoliquidazione”.

Sulla dottrina nucleare:

“Dovremmo cambiare? Perché? … Oggi non esiste alcuna situazione in cui l’esistenza dello Stato russo sia minacciata”. Putin ha poi ricordato che la dottrina militare di Mosca prevede l’uso di armi nucleari solo in due casi: un attacco al proprio territorio e una minaccia all’esistenza della Russia. In caso di attacco nucleare al territorio russo, la risposta di Mosca sarà tale “che il nemico non avrà possibilità di sopravvivere”, ha scandito il Presidente: “Nessuna persona ragionevole penserebbe mai di usare armi atomiche contro la Russia”.

Sui test sulle armi nucleari:

Putin non esclude la ripresa dei test nucleari ricordando che gli Stati uniti hanno firmato il trattato sul bando ai test nucleari ma non lo hanno ratificato e “in teoria potremmo revocare la ratifica” del trattato internazionale sul divieto dei test nucleari. Inoltre ha annunciato “Abbiamo testato con successo il missile Burevestnik”, il supermissile a propulsione nucleare che, grazie all’utilizzo di un reattore nucleare in miniatura, ha una capacità di azione e di volo illimitata. Il missile può essere dotato di testata nucleare e questa caratteristica, unita alla capacità di volo ‘illimitato’, renderebbe il missile un’arma estremamente temibile.

Sulla riforma delle Nazioni Unite:

“Naturalmente devono essere rappresentati nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU quei paesi che stanno acquisendo un grande significato negli affari internazionali e, grazie al loro puro potere, possono influenzare e influenzano il modo in cui vengono decise le principali questioni internazionali. Quali paesi? India… Brasile. .. Sud Africa …”

Sul portavoce parlamentare canadese che onora un nazista in parlamento:

“Sostanzialmente ha messo insieme i collaboratori nazisti, le truppe delle SS [naziste] e gli odierni militari ucraini che combattono contro la Russia. Li ha messi insieme. Ciò non fa altro che confermare la nostra tesi secondo cui uno dei nostri obiettivi in ​​Ucraina è la denazificazione”.

Sulla spesa militare:

“Si tratta di un bilancio assolutamente sano e di un’economia sana, quindi non è vero dire che spendiamo troppo in armi e dimentichiamo il burro”.

“Tutti i piani di sviluppo precedentemente annunciati, il raggiungimento degli obiettivi strategici e tutti gli obblighi sociali assunti dallo Stato nei confronti della popolazione vengono pienamente attuati”.

Sul bilancio:

“Stiamo affrontando [il finanziamento del conflitto] e ho motivo di credere che ce la faremo in futuro… Alla fine, alla fine dell’anno avremo un deficit [di bilancio] intorno all’1% del PIL. E per i prossimi anni – 2024-2025 – ci aspettiamo che il deficit si aggiri intorno all’1% del PIL…

“Abbiamo una situazione stabile e sostenibile. Abbiamo superato tutti i problemi sorti dopo che ci sono state imposte le sanzioni e abbiamo iniziato la fase successiva di sviluppo su basi nuove.”

Sull’arroganza occidentale:

“L’influenza occidentale sul mondo è un gigantesco schema Ponzi.”

“Sentiamo continuamente ‘Devi’, ‘Devi’, ‘Ti stiamo seriamente avvisando’. Chi sei tu, comunque? Che diritto hai di avvisare qualcuno? Forse è ora che ti sbarazzi della tua arroganza , ha smesso di comportarsi in quel modo nei confronti del mondo.”

“È ora di abbandonare questo modo di pensare, risalente all’era del dominio coloniale… Quell’era è finita da tempo e non tornerà mai più”.

Sull’approccio della Russia all’Occidente:

“Abbiamo sempre cercato e cerchiamo di offrire soluzioni che tengano conto degli interessi di tutti, ma i nostri interlocutori in Occidente sembrano aver completamente dimenticato che esistono concetti come ragionevole autocontrollo, compromessi, disponibilità a cedere qualcosa pur di ottenere ciò che è accettabile per tutti.

Sul confronto con l’Occidente:

“Tutti si rendono conto che in un sistema internazionale dove regna l’arbitrarietà… chiunque può essere attaccato semplicemente perché questo o quel paese non è piaciuto all’egemone, il quale ha perso il senso delle proporzioni e, aggiungerei, il senso della realtà. Purtroppo dobbiamo ammettere che i nostri omologhi in Occidente hanno perso il senso della realtà.”

“L’adesione agli approcci di blocco, il desiderio di spingere il mondo in una situazione di costante confronto tra ‘noi’ e ‘loro’ è un’eredità viziosa del 20° secolo. È un prodotto della cultura politica occidentale. L’Occidente ha sempre bisogno di un nemico .”