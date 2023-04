Malore improvviso mentre balla la pizzica: 57enne muore durante i festeggiamenti per la Madonna di Leuca

Erano in corso i festeggiamenti per la Madonna di Leuca: 57 enne muore colto da un malore improvviso mentre balla la pizzica

È accaduto nella serata di ieri, lunedì 24 aprile, durante i festeggiamenti in onore della Madonna di Leuca, a Taurisano nel Salento. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Angelo De Paola, 57 anni. L’uomo si trovava nei pressi del Calvario, in Corso Umberto I, nella zona sud del paese, in direzione di Presicce-Acquarica, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti in onore della madonna di Leuca, ma mentre stava ballando la pizzica, il ballo popolare della zona, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra.

I presenti hanno Immediatamente chiamato i soccorsi ed i primi ad arrivare sono stati i volontari della protezione civile, che erano sul posto, poi sono giunti i sanitari del 118 da Ugento e da Casarano, che hanno fatto di tutto per salvarlo, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto, per un infarto fulminante.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato cittadino, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che dopo le verifiche di rito, sentito anche il magistrato di turno, hanno lasciato la salma nella disponibilità dei familiari.