Malore improvviso mentre è a casa: studente 18enne muore stroncato da un infarto

La mamma alla notizia del decesso del figlio ha accusato un mancamento e si é reso necessario il ricovero in ospedale: il 18enne non soffriva di patologie pregresse e non assumeva farmaci di alcun tipo

È accaduto intorno alle 13 di ieri, lunedì 12 febbraio, in via Marcoai a Casella d’Asolo, in provincia di Treviso. La vittima è Hadel Álvarez Hernandez, di origini dominicane, studente 18enne del Cfp di Fonte, morto colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava nella cucina di casa. A trovare il giovane, esanime a terra, è stato il padre che ha lanciato l’allarme al 118 e poi ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Poso dopo sul posto è arrivata l’automedica, con medico e infermiere di Pedemontana Emergenza ODV, e un’ambulanza del pronto soccorso di Castelfranco Veneto con infermiere e autista, oltre ad un elisoccorso da Treviso con equipaggio completo. Il personale sanitario ha eseguito ripetuti tentativi di rianimazione che si sono protratti per 25 minuti, purtroppo rivelatisi inutili ed il 18enne è deceduto. La madre appresa la notizia ha accusato un mancamento e si è reso necessario il ricovero in ospedale.

A stroncare la giovane vita sarebbe stato un infarto fulminante, il 18enne non soffriva di patologie pregresse e non assumeva farmaci di alcun tipo.

“Siamo sconcertati e affranti dal dolore per la perdita di un altro nostro allievo, dopo quello che nei giorni scorsi ha coinvolto in un incidente stradale Thimoty Dal Bello, – ha commentato il direttore del Cfp di Fonte, Andrea Mangano – Hadel Álvarez Hernandez lo ricordo come uno studente educato e tranquillo che frequentava il secondo anno di operatore servizio alle vendite. E’ una perdita incolmabile per la nostra comunità scolastica. La sua morte improvvisa è un tragico evento che lascia tutti noi senza parole. In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza a tutta la sua famiglia”.