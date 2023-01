Malore improvviso mentre gioca a Padel: muore a 48 anni Patrizio Billio, allenatore dei bambini del Milan

Uno sportivo, un atleta ancora in attività: Patrizio Billio è morto mentre stava giocando a padel con gli amici colto da un malore improvviso

È accaduto nella serata di ieri lunedì 23 gennaio. Patrizio Billio ex calciatore e allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait, è morto a 48 anni colto da un malore improvviso mentre giocava a padel. Billio lavorava con il Milan dal 2010 e come riporta Il Gazzettino, stava preparando con Pietro Vierchowood il Milan Summer Camp di Cortina per la prossima estate.

Billio ha giocato per diverse società calcistiche tra cui Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Ha giocato anche in Premier League con il Crystal Palace. Appese le scarpe al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore dopo avere conseguito la laurea in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano.