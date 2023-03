Malore improvviso mentre guarda la tv sul divano: 51enne muore davanti alla moglie e alla figlioletta

Colto da un malore improvviso mentre guarda la televisione sul divano, muore a 51 anni davanti alla moglie e alla figlioletta: inutile le oltre due ore di tentativi dei sanitari di rianimarlo



La tragedia è accaduta nella serata di lunedì 6 marzo in via Intestadura, a Musile nel Veneto. La vittima è Alberto Teso 51 anni, originario di San Donà, agente di commercio per la Cattel Spa, sposato con Mara Barbieri della frazione di Croce, dove vivevano, con la figlioletta. Quella sera sembrava come le altre, Alberto era rientrato dal lavoro, la moglie stava preparando la cena e la figlia che finiti compiti, si mette a tavola con mamma e papà. Finito di cenare il 51enne si mette sul divano per guardare la tivù. Sono circa le 21 quando Mara si accorge che qualcosa non va in suo marito, capisce che è stato colto da malore e, senza perdere un istante, chiama il 118. Il personale sanitario arriva sul posto e inizia le pratiche per rianimare l’uomo e i molti tentativi che proseguono, ininterrottamente, per quasi due ore, finché poco prima delle 23 purtroppo il cuore dell’uomo cessa di battere e i medici non possono fare altro che constatare il decesso di Alberto.

Alberto Teso lascia la moglie, la figlia, il papà Giancarlo e la mamma Tosca. Per vent’anni aveva lavorato come agente di commercio della “Perfetti”, cosa che lo portava a viaggiare lungo tutto il Veneto, in particolare nel Veneziano. Quattro anni fa il cambio. “Alberto lavorava con noi da luglio 2020, – ricorda Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel Spa – era un agente di vendita e si occupava dell’area di Jesolo, Cavallino-Treporti e Mestre. Era una persona stimata per la sua competenza e per il suo carattere solare e positivo. Sempre disponibile ad aiutare”.

Anche il sindaco di Musile, Silvia Susanna, avvisata subito della tragedia, si è voluta unire al dolore della famiglia. “Da parte mia ho contattato la moglie Mara per rivolgerle le condoglianze, mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale. E’ un momento particolarmente duro, questo, di grande dolore, per lei e la figlia e ho voluto che sentisse la vicinanza del paese”.