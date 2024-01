Malore improvviso, muore a 49 anni il dentista Andrea Pineschi: il Pm dispone l’autopsia

Un malore che non ha lasciato scampo, sarebbe la causa del decesso de l 49enne dentista. La Procura ha disposto l’autopsia

Il giovane dentista Andrea Pineschi, di 49 anni, mercoledì sera, è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel cuore di Corso Italia ad Arezzo. L’uomo non rispondeva alle chiamate dei suoi famigliari, che preoccupati hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta del suo appartamento, facendo la terribile scoperta. Sarebbe stato un arresto cardiaco a non dare scampo al noto dentista, i medici legali hanno accertato che la morte ha cause naturali. Il Pm Maggiore ha disposto l’autopsia sul corpo per chiarire le cause del decesso, dopo l’esito saranno disposti i funerali.

La notizia ha fatto subito il giro della città e sui social si rincorrono messaggi di incredulità e dolore. Andrea Pineschi era molto conosciuto. Odontoiatra, con la passione per i viaggi, era da poco rientrato dal Messico. Amava l’ambiente delle discoteche e dei locali da ballo. Dotato di spirito creativo, era stato un precursore nella realizzazione di siti, collaborando con volti noti dello spettacolo. Ma era anche appassionato imprenditore, aveva una sua linea di abbigliamento, ArtMood, che realizzava felpe, polo e magliette con il simbolo della farfalla. “Una scommessa con amici storici, cercando di riportare la fantasia” così la descriveva. Sui social aveva scritto di avere in cantiere nuovi progetti e idee da sviluppare con il suo brand.