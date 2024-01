Idv aderisce a Noi Moderati, “Non è un cartello elettorale, insieme anche dopo le elezioni europee”

Il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, e il segretario nazionale di Italia dei Valori, Ignazio Messina, hanno presentato oggi, nella sala stampa della Camera dei Deputati, il patto federale tra i due partiti



“Non è un cartello elettorale ma abbiamo in comune molte tematiche”, ha precisato subito Ignazio Messina. “Abbiamo scelto di aderire al progetto politico di Noi moderati, che non si esaurirà con le elezioni regionali e europee. – Ha aggiunto il segretario di IDV- Abbiamo in comune tematiche come giustizia, famiglia, piccole e medie imprese; per noi centrali sono le pensioni, da rendere più forti magari con la detassazione; la sanità: tutti hanno diritto a essere curati a casa propria; l’autonomia differenziata, cui presteremo attenzione a come verrà applicata”.

“E’ un percorso iniziato già dallo scorso anno – gli ha fatto eco Maurizio Lupi -. L’obiettivo è quello di rafforzare la posizione moderata e centrista del partito, insistere sui territori per far riavvicinare i cittadini alla politica, quelli che si sono rifugiati nell’astensionismo”.

Il coordinatore politico di Noi moderati Francesco Saverio Romano ha detto: “E’ sotto gli occhi di tutti il lavoro che stiamo facendo. Per questo cresciamo nei sondaggi. Noi vogliamo rilanciare la tradizione popolare, abbiamo una visione di societa’ alternativa a quella socialista”.