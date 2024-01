Malore improvviso: muore giornalista sportivo Mike Dickson. Aveva più volte accusato Djokovic di non essersi vaccinato

Il noto giornalista sportivo britannico Mike Dickson, esperto di tennis, è morto colto d un malore improvviso mentre era a Melbourne per gli Australian Open

La tragedia è accaduto mercoledì 17 gennaio a Melbourne per gli Australian Open. Lo hanno annunciato con un post sui social la moglie e i figli: “Siamo devastati nell’annunciare che il nostro meraviglioso marito e papà è crollato ed è morto, mentre era agli Australian Open”. Dickson che a breve avrebbe compiuto 60 anni si è accasciato a terra colto da un malore improvviso ed è morto.

Il giornalista sportivo, negli ultimi due anni era noto soprattutto per avere ripetutamente accusato Novak Djokovic, per essersi rifiutato di vaccinarsi, convinzione che lo ha anche escluso da diverse comperizioni untrenazionali tra cui fu anche lo slam australiano. Dickson nei due anni della pandemia, aveva innescato una polemica per le posizioni del tennista serbo, apertamente contrario alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid, scrivendo che Djokovic aveva “danneggiato la sua reputazione” e che rischiava “di rovinare la sua possibilità di diventare il GOAT (il più forte tennista di tutti i tempi, ndr) rifiutando di farsi vaccinare”.

Il giornalista britannico era stato molto duro e sarcastico nei confronti del tennista, tanto che per la legge del “contrappasso, il sito Human Events, nel dare la notizia, riporta proprio un estratto da un altro articolo di Dickson: “L’anti vax Djokovic insiste che le piramidi della Bosnia emettono energia mistica”, articolo che sembra evidenziare una vera ossessione nei confronti del tennista serbo, che definiva “deplorevole”, non perdendo occasione per metterlo in cattiva luce. La morte causata da un malore improvviso, ovvero una dei motivi che i contrari alla vaccinazione dicono di temere, sembra uno scherzo del destino, che ha voluto che il tragico evento della sua scomparsa avvenisse proprio mentre commentava il primo slam della stagione a Melbourne.

Per la cronaca Novak Djokovic, non appena ha appreso la notizia ha scritto un messaggio di cordoglio per il giornalista e per la sua famiglia. Anche Rafael Nadal e i tennisti inglesi Tin Henman e Liam Broady hanno ricordato Dickson. “E’ incredibilmente triste che sia morto a Melbourne”, ha scritto Henman. Mentre Broady ha ricordato il commentatore come “un uomo forte, buono e giusto. Si è preso cura di me sin da quando giocavo a un livello più basso. Riposa in pace, Mike”.