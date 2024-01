Gran Bretagna. Generale Sanders: “formare un esercito per combattere contro Mosca, ma potrebbe non essere sufficiente”

La Gran Bretagna dovrebbe formare un “esercito cittadino” pronto a combattere in futuro una guerra via terra, ma anche un aumento delle forze di riserva “non sarebbe sufficiente”

Lo scrive la BBC, riportando quanto ha affermato il generale Sir Patrick Sanders, capo dell’esercito britannico, avvertendo che la minaccia arriva dalla Russia e sottolineando le misure adottate da altri paesi europei per mettere le loro popolazioni sul “piede di guerra”. Poco dopo però è arriva la risposta da Downing Street che ha escluso qualsiasi passaggio verso un modello di coscrizione.

Questa non è la prima volta che il generale Sir Patrick mette in guardia dalla crescente minaccia di guerra ed esprime preoccupazione per la mancanza di preparazione della Gran Bretagna. Sanders, intervenendo a una conferenza militare, ha descritto duramente il popolo britannico come parte di una “generazione prebellica” che potrebbe doversi preparare a combattere in una guerra contro una Russia sempre più aggressiva. Il capo di stato maggiore ha sottolineato l’esempio della Svezia, che ha appena reintrodotto una forma di servizio nazionale in vista dell’adesione alla NATO.

Nel suo discorso i9n una conferenza sui veicoli blindati, il Capo di Stato Maggiore Generale uscente (CGS) ha affermato che la guerra della Russia in Ucraina è molto più che una semplice conquista del territorio, affermando che si tratta di sconfiggere il nostro sistema e il nostro modo di vivere.

Oggi, il generale ha affermato che la Gran Bretagna ha bisogno di un esercito progettato per espandersi rapidamente ed ha chiesto di invertire i recenti tagli alle dimensioni dell’esercito. Oggi si tratta di un organico di circa 73.000 professionisti, rispetto ai circa 100.000 del 2010. “Entro i prossimi tre anni, deve essere credibile parlare di un esercito britannico di 120.000 uomini, che includerà la nostra riserva e la riserva strategica. Ma questo non è sufficiente”, ha detto, chiedendo anche di fare di più per modernizzare e equipaggiare le forze armate. “L’Ucraina dimostra brutalmente che gli eserciti regolari iniziano le guerre; gli eserciti cittadini le vincono”, ha detto. “Ma siamo già stati qui, e la forza lavoro da sola non crea capacità.”

Nel suo discorso il generale Sir Patrick non stava argomentando a favore della coscrizione – dove gli uomini in età di combattimento sono tenuti ad arruolarsi nell’esercito – ma piuttosto gettando le basi per una chiamata alle armi se fosse scoppiata la guerra. Ha sottolineato i passi intrapresi in paesi come la Svezia e la Finlandia – dove la minaccia della Russia incombe più vicino – per mettere le loro nazioni maggiormente sul piede di guerra.

In risposta al discorso del generale Sir Patrick, il portavoce del primo ministro britannico ha affermato che gli scenari ipotetici di un futuro potenziale conflitto non sono utili e ha aggiunto che il servizio militare rimarrà volontario. Un deputato conservatore ha detto alla BBC che non pensava che Rishi Sunak avesse pienamente apprezzato la minaccia rappresentata dalla Russia.

Il deputato ha detto che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il primo ministro, da giovane, non aveva sperimentato la minaccia esistenziale posta dalla vecchia Unione Sovietica durante l’era della Guerra Fredda. Il generale Sir Patrick ha affermato che la nazione non poteva permettersi di commettere gli stessi errori del 1914, quando non riuscì a percepire l’escalation che portò alla prima guerra mondiale.

Ha detto che negli ultimi 30 anni le dimensioni dell’Esercito si sono dimezzate, con una riduzione del 28% negli ultimi 12 anni, ma ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, le richieste di reclutamento per entrare nell’Esercito sono state al livello più alto degli ultimi sei anni. Il generale Sir Patrick è stato un forte critico dei tagli al numero delle truppe e alle spese militari e sarà sostituito come CGS a giugno dal generale Sir Roly Walker.

Non è stato l’unico a criticare i tagli, con l’ex generale del CGS Lord Dannatt che ha affermato che il Regno Unito rischierebbe una ripetizione degli anni ’30 se non avesse investito di più nelle sue forze armate la scorsa settimana.