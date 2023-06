Malore improvviso, Samuele muore nel sonno a soli 17 anni: a trovarlo la mamma andata a svegliarlo

La mamma non lo vede alzare e va a chiamarlo nella sua cameretta, ma trova il figlio senza vita sul letto: inutili i tempestivi soccorsi

La tragedia è accaduta la mattina di giovedì primo giugno, in un appartamento di Forano, in provincia di Rieti. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Samuele Rosadini di appena 17 anni. Il ragazzo la sera di mercoledì era andato a dormire come sempre senza nessun problema, la mattina seguente, la mamma Letizia, è andata in camera sua per svegliarlo, ma ha trovato il figlio ancora nel letto che non rispondeva.

La mamma ha immediatamente chiamato i soccorsi e gli operatori del 118 che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, hanno tentato di tutto per rianimarlo ma purtroppo inutilmente e per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Le cause delle decesso sono state ritenute naturali e sul corpo del giovane non è stata disposta l’autopsia.

Quando la notizia si è sparsa la comunità di Forano si è stretta attorno a tutta la sua famiglia e in tanti si sono recati nella loro abitazione per esprimere cordoglio e vicinanza.