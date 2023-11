Maltempo. Bilancio sale a 7 morti e due dispersi: oggi allerta meteo dal Veneto alla Toscana

Un bilancio pesante quello del maltempo che sta flagellando il nord Italia: la Toscana conta 7 morti, oltre a 2 due uomini che risultano ancora dispersi, uno a Campi Bisenzio e l’altro a Prato

Per oggi sabato 4 novembre è prevista un’altra giornata con forti piogge e vento, l’allerta rossa riguarda parte del Veneto, mentre sarà arancione su gran parte della regione e in Lombardia, su settori di Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su zone della Toscana – flagellata tra il 2 e il 3 novembre – Emilia-Romagna Veneto, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia.

In Toscana le vittima sono sette, l’ultima è un uomo di 73 anni, il cui corpo e’ stato rinvenuto a Prato. L’anziano, secondo quanto appreso, sarebbe morto folgorato. “I sei decessi – aveva sottolineato Eugenio Giani, prima del ritovamento del 73enne – danno l’idea della estensione del territorio colpito: uno a Rosignano (Livorno), due a Lamporecchio (Pistoia) e tre a Montemurlo (Prato). Noi abbiamo chiesto lo stato di emergenza regionale per 7 province, stato di emergenza tradotto oggi in stato di emergenza nazionale dal Consiglio dei ministri. Ringrazio la vicinanza dello Stato e delle altre regioni”.

Ed infatti “Il Consiglio dei ministri ha deciso lo stato di emergenza” per le province in Toscana interessate dal maltempo. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro per garantire le misure più urgenti”, ha detto la premier.