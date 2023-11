Ucraina. Zelensky titubante su elezioni presidenziali in primavera: suo ex consigliere pronto a sfida elettorale

L’ex consigliere presidenziale Arestovych pronto a candidarsi contro Zelensky per la presidenza ucraina, ammesso che la Russia permetta un’elezione nel corso della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe considerando – il condizionale è d’obbligo – la possibilità dello svolgimento delle elezioni presidenziali in Ucraina teoricamente in programma per la primavera prossima. Il presidente ucraino starebbe valutando ovviamente “i pro e i contro” di un’ eventuale elezione durante la guerra con la Russia, cosa che, come commenta il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, rappresenterebbe una sfida “senza precedenti”, specie per quanto riguarda il garantire la sicurezza degli elettori.

A preoccupare Zelensky durante le elezioni però potrebbe non essere solo la guerra: il suo ex consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych – una delle figure piu’ popolari all’inizio della guerra, poi dimessosi in polemica proprio con Zelensky – ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, ammesso si tengano effettivamente.

Una candidatura che potrebbe essere una rottura abbastanza forte rispetto alla politica di Zelensky: Arestovych ha infatti promesso agli elettori la pace con la Russia, pur specificando che “non voglio che l’Ucraina si trasformi nella Russia di Putin”.

L’ex consigliere di Zelensky inoltre – intervistato dalla pubblicazione indipendente russa Meduza – ha anche dichiarato che si deve trovare una formula per tenere le elezioni in Ucraina, anche se il Paese e’ in piena guerra: “Qualsiasi rinvio delle elezioni presidenziali sarà considerato un’usurpazione di potere nella società ucraina, o in una parte di essa”, ha aggiunto nel corso dell’intervista, in cui ha ricordato che il mandato del presidente Volodymyr Zelensky scade il 31 marzo.