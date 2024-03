Mar Rosso. La Rubymar colpita dagli Houti affonda col suo carico di fertilizzanti: si teme un disastro ambientale

E’ colato a picco il mercantile britannico carico di fertilizzanti, colpito dai ribelli Hoti nel Mar Rosso, d a giorni imbarcava acqua: ora si teme un disastro ambientale

I missili balistici dei ribelli yemeniti Houti il 18 febbraio scorso l’avevano centrata vicino al porto di Mocha èd oggi è affondato. Il Comando centrale dell’esercito Usa ha diffuso l’immagine della Rubymar inclinata su un fianco mentre affonda mettendo a rischio l’ecosistema delle acque territoriali dello Yemen e di tutto il Mar Rosso.

Wadah Al-Madhaji, direttore del Dipartimento della Pesca della provincia di Taiz, ha dichiarato che le conseguenze dell’inquinamento ricadranno su l’intera regione: “Sarà una catastrofe. Tutte le specie saranno colpite in varia misura. La contaminazione chimica continuerà per anni. Riprendersi dalla contaminazione chimica sarà molto difficile, soprattutto per lo Yemen e i Paesi vicini con scarse capacità scientifiche e tecnologiche”.