Vittoria (RG). È morto colto da un malore improvviso il dott. Antonio Palma: da anni lavorava all’ospedale Maggiore

Profondo sconforto e dolore per la morte del Dottor Antonio Palma, stimato otorino, colpito da un malore improvviso



Il decesso è avvenuto nella serata di ieri domenica 3 marzo, a Vittoria, grosso centro del ragusano. Il dott. Antonio Palma, 60 anni, originario di Comiso ma residente a Vittoria, prestava servizio presso l’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e per questo molto conosciuto in tutta la provincia di Ragusa è morto colto dal un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

A rendere pubblica la scomparsa del medico è stato il collega e amico Mirko Leone con un post su Facebook nel quale espreme il suo dolore e porge le condoglianze: “Questa sera si è spento un amico, un medico, un compagno di viaggio! P.I.P. Antonio!” Messaggi di cordoglio sui social, sono arrivati anche dainumerosi colleghi, amici e conoscenti del dott, Palma.