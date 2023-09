Marcia indietro del Belgio su gli F-16 a Kiev: non possiamo  consegnarli perché “Sono vecchi”

Che erano vecchi lo sapevano già, pertanto la giustificazione del Belgio verso Kiev appare una “Marcia indietro”

Il Belgio afferma di non poter consegnare gli F-16 promessi all’Ucraina, in quanto i velivoli sarebbero vecchi e “in cattive condizioni”, secondo quanto si legge su Unian. “Non è che non vogliamo (consegnarli), ma quando i nostri aerei vengono messi fuori servizio, si logorano. Questi aerei hanno già volato così tante ore da essersi usurati. Non puoi inviare in Ucraina aerei che tu non useresti”, ha dichiarato un portavoce belga, Frederick Getink, citato dall’agenzia ucraina.