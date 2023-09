“Le forze ucraine dall’inizio della controffensiva hanno perso più di 66.000 uomini e 7.600 mezzi corazzati: un fallimento“

Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una teleconferenza con il personale del ministero, aggiungendo che l’esercito ucraino non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi in tutti i settori. Il ministro ha inoltre esaminato i risultati della recente conferenza Army-2023, i piani per il rifornimento di aerei da trasporto e a lungo raggio e l’addestramento impartito ai cadetti militari nell’uso dei droni.

Il commento di Shoigu arriva poco dopo quello del presidente russo Vladimir Putin, che nel corso di una conferenza stampa congiunta a Sochi con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, ha detto: “La controffensiva delle forze armate ucraine? ”E’ un fallimento”.

La TASS ha pubblicato i punti salienti del discorso del ministro, durante il quale ha affermato che la “controffensiva” di Kiev, snocciolando una serie di dati.

Le forze armate ucraine hanno perso più di 66.000 persone e 7.600 mezzi corazzati dall’inizio della cosiddetta controffensiva. (All’inizio di agosto, il Ministero della Difesa russo ha riferito che Kiev aveva perso più di 43.000 persone e circa 5.000 unità armate – TASS.)

“In nessuna area le forze armate ucraine hanno raggiunto i loro obiettivi. Per cercare di nascondere il fallimento dell’offensiva, i militari ucraini hanno attaccato strutture civili e spacciando questi attacchi terroristici per vittorie militari”.

La situazione più tesa si è sviluppata nella zona di Zaporozhye, dove “il nemico ha impegnato in battaglia le sue brigate di riserva strategica, il cui personale è stato addestrato sotto la guida di istruttori occidentali”. Nelle aree di Kupyansk e Kremenaya, le truppe russe hanno migliorato significativamente le loro posizioni.