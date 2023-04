Marsala. Malore improvviso: impiegato delle Poste di 58 anni muore mentre compra il pane. Inutili i soccorsi

Tragedia stamattina in pieno centro a Marsala: un uomo è morto a causa di un malore improvviso mentre si trovava in un panificio

È accaduto nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 marzo, in via Garibaldi, a Marsala, grosso centro del trapanese. La vittima è un dipendente delle Poste, Giuseppe Chiarelli, di 58 anni. L’uomo era entrato in un panificio, distante poche decine di metri dall’ufficio postale per comprare il pane, ma mentre attendeva il suo turno, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato per terra. Le persone presenti all’interno del locale hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza, ma i sanitari, nonostante i vari tentativi di rianimare il 58enne, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Il corpo è stato coperto da un telo in attesa dell’arrivo del medico legale. L’ufficio postale in cui lavorava Giuseppe Chiarelli, in segno di lutto oggi resterà chiuso.