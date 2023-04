Marsala. Scontro tra auto e scooter: perde la vita una ragazza di 20 anni, gravissimo il giovane passeggero

Tragico incidente nel giorno del venerdì santo: una 20enne è morta e un giovane è rimasto gravemente ferito dopo che lo scooter sul quale viaggiavano si è scontrato con un’auto

È accaduto intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 7 marzo in zona Ventrischi, nel versante sud di Marsala. La vittima è Sofia Montalto di 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale, la ragazza viaggiava in direzione Marsala a bordo di uno scooter, Piaggio Beverly, assieme al suo ragazzo, quando si sono scontrati con una Fiat Bravo bianca guidata da una donna che vive nella zona, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e la giovane è stata sbalzata per almeno una trentina di metri finendo al centro della carreggiata, mentre Il ragazzo che era con lei è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i sanitari a bordo per la 20enne non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’altro giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.