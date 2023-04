Papa Francesco non presiederà la Via Crucis al Colosseo, la seguirà da Santa Marta a causa del freddo di queste ore

Papa Francesco stasera non presiederà la Via Crucis al Colosseo, a causa del freddo la seguirà da Santa Marta. Nel pomeriggio alla celebrazione in San Pietro era in carrozzina

Il Papa – fa sapere il Vaticano – non seguirà in presenza la Via Crucis quest’anno ma la seguirà da Casa Santa Marta a causa del freddo intenso di questi giorni, e si unirà alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la diocesi di Roma al Colosseo.

Alle ore 17 di oggi, Venerdì Santo, il Santo Padre Francesco è entrato a San Pietro in carrozzina e nel totale silenzio dei fedeli. Come già accaduto lo scorso anno, il Pontefice non si è prostrato a terra, gesto previsto all’inizio di questa celebrazione e che Papa Francesco ha potuto fare fino al 2021. I dolori al ginocchio e le condizioni generali di salute del Papa hanno portato negli ultimi tempi a modifiche nelle celebrazioni, tra le quali proprio questa del Venerdì Santo, in cui tradizionalmente i Pontefici entravano in basilica senza scarpe, a capo scoperto e si stendevano a terra in segno di penitenza.

Bergoglio ha seguito la funzione seduto su una cattedra posta all’altezza dell’incrocio del transetto, pronunciando la preghiera e ascoltando l’omelia dopo la lettura del Vangelo della Passione e Morte di Cristo secondo San Giovanni.